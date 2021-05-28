شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: توريد 630 ألف طن قمح للصوامع والشون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية، استقبالها لمحصول القمح المورد من المزارعين على خطي ثابتة لإستغلال كافة إمكانياتها وذلك لإنجاح موسم الحصاد لهذا العام، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتي منتصف يونيو المقبل، بإجمالي مساحة بلغت 408 ألف و898 فدان منزرعة بمحصول القمح بنطاق المحافظة هذا العام.

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الجهات المسوقة لمحصول القمح سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهه فيروس كورونا ،والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح، من خلال غرفه عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع محافظ الشرقية مع مديري مديريتي الزراعة والتموين سير عمليتي حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى جاهزيتها لإستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت ٦٣٠٨٧٦ طن و٥١٢ كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد أمس الخميس من الأقماح بلغ ٢٩٢٦طن و٥٧٤ كيلو قمح، وتم حصاد ٣٩٧٩٦٠ فدان حتي الآن.