شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم العاملين بموانئ البحر الأحمر بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، ووكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، ومدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بالسويس الدكتور آسر حسن البنا، قام فريق طبي تحت إشراف دكتور كيرلس ملاك يوسف ووحدة طب مبارك الصحية بتطعيم العاملين بالهيئة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك ضمن مبادرة تطعيم العاملين بالمنافذ البحرية لطبيعة عملهم وتعاملهم الدائم مع السفن بجنسياتها المختلفة وحرصا من الدولة على التوازن بين دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة والتصدي لفيروس كورونا المستجد.