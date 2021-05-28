شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تشهد عبور ٦٨ سفينة بحمولات صافية 3.6 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الجمعة،عبور ٦٨ سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها ٣,٦ مليون طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكداً على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال، علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد.

وأشار الفريق ربيع في هذا الصدد إلى قيام الهيئة بالتعامل السريع مع عطل مفاجئ في محركات إحدى السفن العابرة للقناة وهى سفينة الحاويات MAERSK EMERALD خلال عبورها اليوم ضمن قافلة الشمال، مؤكدا على أن الهيئة تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ حيث جنحت السفينة بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بالسفينة، لافتا في هذا الصدد إلى التحرك الفوري لمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة للتعامل مع الموقف و القيام بأعمال الإنقاذ والتعويم من خلال أربعة قاطرات تتقدمهم القاطرة بركة ١ بقوة شد ١٦٠ طن حيث قاموا بالتعامل الفوري واستأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة وهى الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر حيث تم تحويل مسار قافلة الشمال للعبور من خلال تفريعة الدفرسوار الشرقية لتعبر بقناة السويس الجديدة وهو ما يثبت أهمية قناة السويس الجديدة في رفع معدلات الأمان الملاحي وزيادة قدرتها على مواجهة الطوارئ.

جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات MAERSK EMERALD التي ترفع علم سنغافورة يبلغ طولها ٣٥٣ متر، وعرضها ٤٨ متر بغاطس ١٥,٥٠ متر، وبحمولة قدرها ١٤٦ ألف طن.