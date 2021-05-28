شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصرية تعيد تأهيل 4 جسور فى الموصل العراقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقدًا لإعادة تأهيل أحد أهم الجسور فى مدينة الموصل العراقية، بتكلفة نحو 240 مليون جنيه.

وانتهت الشركة، مؤخرًا، من إعادة تأهيل 3 جسور أخرى فى الموصل، إذ تم إسناد هذه المشروعات إلى الشركة من خلال مناقصات فازت بها بالمنافسة مع شركات أجنبية، وتتفاوض حاليًا لإنشاء جسر جديد بمحافظة كركوك العراقية.

يأتى هذا فى إطار عملية إعادة الإعمار التى تشهدها دولة العراق وإسهام الشركات المصرية وشركات قطاع الأعمال العام فى هذه المشروعات.