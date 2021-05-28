شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدعم مبادرة «اتكلم عربى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع رئيس البرلمان العربى، عادل بن عبد الرحمن العسومى، سبل تعزيز التعاون بشأن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»، التى أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، واستعرضت محاور وأهداف المبادرة ومراحل تنفيذها.

وقالت «مكرم» إن المبادرة مهمة لتعريف أبنائنا بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة، وتابعت: «إن أبناءنا بالخارج والداخل يواجهون حربًا لطمس الهوية ويتعرضون لثقافات مختلفة، ونحن نؤكد من خلال هذه المبادرة أننا لسنا ضد تعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة، ولكننا نطلق جرس إنذار من أجل عدم إغفال هويتنا ولغتنا».

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم عقد أكثر من ١٥ معسكرًا عبر تطبيق «زووم» للمبادرة، فضلًا عن الترويج لها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.

من جانبه، ثمّن «العسومى» جهود وزارة الهجرة فى إطلاق المبادرة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى إياها، وأعلن دعم البرلمان العربى للمبادرة والعمل على إنجاحها، واصفًا المبادرة بأنها سلاح عصرى مهم لمواجهة طمس الهوية العربية الذى يتعرض له أبناء المنطقة العربية، خصوصًا فى الوقت الحالى.