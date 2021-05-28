شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة تشارك فى حوارات إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، فى جلسات سلسلة حوارات إفريقيا لعام 2021 المنعقدة ما بين 26 و28 مايو الجارى.

واستعرض «إدريس» الرؤية الوطنية حول استدامة السلم والتنمية فى إفريقيا، ورؤية مصر فى إطار رئاستها للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام.

وأوضح أن سلسلة حوارات إفريقيا فى نيويورك بمثابة محفل سنوى للتشاور حول الفرص والتحديات التى تواجه إفريقيا، (ينظمها مكتب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المستشار الخاص بإفريقيا).

وأشار إلى تنظيم سلسلة الحوارات هذا العام تحت شعار الاتحاد الإفريقى «الهوية والملكية الثقافية: إعادة صياغة نمط التفكير».