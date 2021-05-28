شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات»: الانتقال إلى العاصمة الإدارية بحكومة رقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنشاء الوزارة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، استكمالًا لما تم البدء به من تأسيس وحدات التحول الرقمى داخل كل الوزارات وهيئات الحكومة، حيث تهدف الأكاديمية إلى بناء قدرات العاملين بهذه الوحدات، وفتح حوار متواصل وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن إتمام التحول الرقمى فى إطار مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون انتقالا نوعيا وليس جغرافيا، والتحول إلى حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كافة هيئاتها ومؤسساتها، وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات «لا ورقية».

وقال الوزير، خلال لقاء مع رؤساء وحدات نظم المعلومات للجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، إن التحول الرقمى يشمل إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية تناسب كافة فئات المجتمع.

لافتا إلى اهتمام الدولة بـ«رقمنة الوثائق الحكومية» من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة؛ مشيرا إلى أهمية هذا المشروع الجارى تنفيذه فى ظل وجود كم ضخم من الوثائق التى تصل إلى نحو مليار وثيقة؛ حيث تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة، والتى تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة، وإدخال الهيكل التنظيمى، وإنشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.

وأوضح أن جزءا مهما من مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل فى التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.