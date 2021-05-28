شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدًا .. أمطار ورياح ودرجات الحرارة تصل لـ42 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الارصاد الجوية المصرية فى تقريرها عن تقرير حالة الطقس فى مصر غدًا السبت وجود نشاط للرياح على جنوب البلاد وسيناء، ويكون إما حار أو شديد الحرارة على جميع أنحاء مصر ماعدا السواحل الشمالية.

تكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على جنوب الصعيد وجبال البحر الأحمر، وتتراوح درجات الحرارة غدًا السبت العظمي بين 25 درجة على سيوة غرب مصر و42 درجة على الأقصر وإدفو في جنوب الصعيد.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون الطقس Weather حار على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري، ولطيف ليلاً.

ويكون طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا ومعتدل ليلاً.

ويكون الطقس معتدل خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية، ولطيف ليلاً.

ويصبح طقس الغد حارًا خلال ساعات النهارعلى القاهرة الكبري والوجه البحري، ولطيف ليلاً.

حالة البحر والرياح غدًا السبت

يتوقع أن يكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلي معتدلة والرياح شمالية غربية ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ومتر ونصف، وتكون حالة البحر الأحمر بين معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف والرياح شمالية غربية أيضًا.

وتتوقع الأرصاد غدًا السبت أن ينحصر وجود نشاط للرياح علي مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.

تتوقع الأرصاد وجود فرصة لسقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

[image:2:center]

درجات الحرارة المتوقعة فى مصر غدًا

تصل درجة الحرارة في القاهرة غدًا للعظمي إلي 33 درجة، والصغرى إلي 20 درجة، تكون درجة الحرارة فى الإسكندرية السبت 28 درجة للعظمي والصغرى 20 درجة.

تنخفض درجة الحرارة فى أسوان 41 درجة للعظمي مقابل 42 درجة اليوم، وتكون الصغري 24 درجة.

تستقر درجة في الأقصر العظمي عند 42 درجة والصغرى من 24، وإدفو العظمي 42 والصغري 25 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى طنطا 30-22، بلطيم 28-22، شبين الكوم 32-22، دمنهور 30-22 درجة.

درجة الحرارة في مطروح 27-18، السلوم 25-19، سيوة 36-19، بورسعيد 28-21، دمياط 28-21 درجة.

وتكون درجات الحرارة فى الزقازيق 32-18، المنصورة 31-18، الإسماعيلية 33-18، السويس 33-20، رفح 30-20، العريش 28-19، شرم الشيخ 37-26، الغردقة 38-25 درجة.

وتكون درجات الحرارة في الفيوم وبني سويف 35-22، المنيا 36-22، أسيوط 36-23، سوهاج 39-23، قنا 41-23.

توقعات الأرصاد في أبوسمبل 40-22، أسوان 41-24، والوادي الجديد 40-23 درجة.