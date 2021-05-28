شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير فى المحاور المحيطة بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير فى المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

الرئيس السيسي يستمع لسيدة مسنة تصادف وجودها أثناء جولته اليوم.. صور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين والحالات الحرجة وإدخال مساعدات لغزة

وافقت السلطات المصرية اليوم الجمعة، على مواصلة افتتاح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولادخال المساعدات إلى قطاع غزة لليوم الـ 13 على التوالي .

انهيار عقار 6 أدوار خالى من السكان بالسيدة زينب وإخلاء العقارات المحيطة

شهد حى السيدة زينب بالقاهرة، انهيار عقار خالى من السكان 6 شارع النجار - المنيرة - السيدة زينب بالواجهة الرئيسية بكامل العقار، مكون من أرضي وأربعة أدور متكررة فوق الأرضي من حوائط حاملة واسقف خرسانية محمله علي كمرات حديد وروابط من عروق خشبية .

قناة السويس: تعويم سفينة بعد جنوحها في القناة وسحبها إلى بحيرات الإسماعيلية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعاملت بشكل سريع مع عطل المفاجئ في محركات إحدى السفن العابرة للقناة، وهى سفينة الحاويات MAERSK EMERALD خلال عبورها اليوم ضمن قافلة الشمال، مؤكدًا على أن الهيئة تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ، حيث جنحت السفينة بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بالسفينة، لافتا في هذا الصدد إلى التحرك الفوري لمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة، للتعامل مع الموقف والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم، من خلال أربعة قاطرات تتقدمهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طن، حيث قاموا بالتعامل الفوري واستأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة وهى الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية.

وزراء سابقون ورجال أعمال يؤدون صلاة الجنازة على الراحل أحمد بهجت

أدى المئات صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت فتوح، بعد صلاة الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، وكان من بينهم المهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق، اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، عبير عصام عضو مجلس إدارة الجمعية، الفنان رشوان توفيق، الإعلامي الرياضي محمد عباس، عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق وعدد كبير من قيادات والعاملين بمجموعة بهجت.

وفاة المعتدي على الشرطية الفرنسية في نانت خلال اعتقاله متأثرا بإصابته

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، وفاة المعتدي على الشرطية الفرنسية في نانت متأثرا بإصابته خلال اعتقاله.

حصاد الحكومة فى أسبوع.. 11 قرارا و 18 اجتماعا.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

تشكيل الأهلي للسوبر الأفريقي.. محمد شريف يقود الهجوم بجوار أفشة وطاهر

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة السوبر الأفريقي المقرر لها السادسة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، أمام نهضة بركان المغربي باستاد جاسم بن حمد بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، ديانج، محمد هاني، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة ومحمد شريف.

غدا انخفاض طفيف بالحرارة وأمطار بجنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد .

امين عمر فى تقريره: كارتيرون اقتحم الملعب للاعتراض وطلب من اللاعبين الانسحاب

سلّم الحكم الدولى أمين عمر تقريره للجنة الحكام باتحاد الكرة، عقب مباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف ليتأهل لدور الـ8 ويواجه مصر المقاصة يوم 4 يونيو المقبل.