شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: 248 مليون جنيه تعويضات لسكان 159 عقارا بمسار محور مسطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة ميدانية بحي المطرية لمتابعة آخر تطورات العمل بشارع المشروع وأعمال صرف التعويضات لأصحاب الشقق والعقارات، التي من المقرر إزالتها لتعرضها مع محور عدلي منصور "مسطرد.

يأتى ذلك فى إطار فتح محاور وربط شارع المشروع بشارع وسط البلد ومنة إلى ميدان رنين.

وأكدت محافظة القاهرة، رصد 248 مليون جنيه تعويضات لسكان 159 عقارا بمسار محور مسطرد الجاري تنفيذه الآن، حيث سيتم هدم 5 عقارات بنطاق حي السلام بشارع كمال حجازي، وباقي العقارات بنطاق حي المطرية بشارع المشروع.

يذكر أن محافظة القاهرة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد تقوم بمقتضاه الهيئة القومية للبريد بصرف التعويضات المقدمة من محافظة القاهرة للمواطنين نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة القاهرة.