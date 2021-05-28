شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: علاج 2 مليون مريض بالمجان ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تجربة مصر فى القضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسى، ومحاور تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، والكشف المبكر على الأمراض غير السارية تحت شعار «100 مليون صحة»، والتى نجحت فى الحد من الإصابة السنوية الجديدة بهذا المرض بنسبة 92%.

وأشارت الوزيرة، خلال جلسة نقاشية للمنتدى الاقتصادى العالمى 2021 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت عنوان «تمويل القضاء على التهاب الكبد الفيروسى»، عبر تقنية «الفيديوكونفرانس»- إلى أنه تم من خلال الحملة فحص أكثر من 70 مليونًا من المصريين وغير المصريين خلال 6 أشهر، وتقديم العلاج لأكثر من 2 مليون مريض بالمجان، مؤكدة أن الاهتمام والدعم الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لصحة المواطنين كان السبب الرئيسى فى نجاح الحملة، بالإضافة إلى التكامل على المستوى الوطنى والتعاون بين الوزارات المعنية، فضلًا عن الشراكة الدولية مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى.

وأشارت الوزيرة إلى نجاح مصر فى إنتاج أدوية أمراض التهاب الكبد الفيروسى محليًا بنسبة 100% بأسعار بسيطة مقارنة بالأسعار العالمية، مؤكدة نجاح مصر فى الانتقال من قائمة البلدان الأعلى فى نسب انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسى إلى الدولة الأولى التى بصدد إعلان منظمة الصحة العالمية أنها خالية من ذلك المرض.

وأكد الدكتور رن مينغوى، المدير العام المساعد لشؤون الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أهمية الإسراع فى القضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسى على المستوى القومى لكل دولة بحلول 2030 باعتباره تهديدًا للصحة العامة، مشيدًا بالتجربة المصرية فى القضاء على مرض فيروس «سى» وإجراء المسح الطبى لملايين الأشخاص فى أشهر معدودة وتقديم العلاج للمرضى بالمجان.