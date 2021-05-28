شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ متخصص يوضح حقيقة الفطر الأسود ..أسوأ أنواع الفطريات ورائحته كريهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت التصريحات المتضاربة والمتعددة حول مرض الفطر الأسود الكثير من الذعر واللغط بين المرضى والأطباء مما أثار غضب عدد من المتخصيين حول نشر معلومات مغلوطة عن المرض.

وأكد الدكتور رضا حسين كامل أستاذ أمراض الأنف والجيوب الأنفية بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس الجمعيتان المصرية والعربية للأنف والجيوب الأنفية والرئيس السابق للجمعية العالمية، وصاحب التاريخ الطويل في علاج مرضى الفطر الأسود، أن هناك تصريحات عجيبة ومثيرة حول هذا المرض ومدى وجوده في مصر من عدمه، وأن معظم ما ينشر غير صحيح، مؤكدا أن مرض الفطر الأسود ليس جديدا وليس أسودا وغير مرتبط بكورنا، وأنه في الأساس يرتبط بالنقص الشديد في المناعة .

وقال في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: «كثر الحديث في الآونة الاخيرة عما يسمى بالفطر الاسود واسمه العلمى، ( Mucormycosis )، وذلك في كل أنحاء العالم مع ملاحظة زيادة حدوثه تزامنا مع استمرار موجات الكورونا المتتالية، وحقيقة الأمر أن ما اطلق عليه بالفطر الأسود ليس أسود اللون ولكن اطلق عليه هذا الاسم نظرا لأنه يتسبب في تحول الأنسجة التي يصيبها إلى اللون الأسود، وهو من أسوأ أنواع فطريات الأنف والجيوب الأنفية فهو نوع متغلغل يتسبب في تجلطات الأوعية الدموية، وبالتالي غرغرينا بالأنسجة وتحول الجلد أو العظام أو الغشاء المخاطي أو الأعضاء إلى اللون الأسود مع الرائحة الكريهة جدا التي يشعر بها المخالطين للمريض وليس المريض نفسه».

وأضاف «كامل»: «هذا المرض يصيب عادة مرضي تدهور ونقص المناعة الشديدة (immunocompromised)، نتيجة مرض السكر الشديد غير المنضبط أو الفشل الكلوي المتقدم أو الأورام الخبيثة المتأخرة أو نتيجة تعاطي عقاقير الكورتيزون بكثافة أو بدون اشراف طبي أو مثبطات المناعه بكثرة، وعادة ما تبدأ أعراض المرض بالحرارة وألم الأنف والعين والصداع الشديد ثم انسداد جهة واحدة من الأنف مع رائحة كريهة جدا بالأنف يلاحظها المحيطون وليس المريض، وللأسف اذا لم يتم التعامل مع المرض مبكرا فقد يمتد الفطر الأسود إلى العين بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى فقدان النظر أو إلى المخ مما يؤثر على درجة الوعي وحركة الجسم وقد يمتد إلى جلد الوجه مما يتسبب في تلونه إلى الأسود وسقوطه وقد يمتد إلى الفك العلوي والاسنان مما يتسبب في سقوطها أيضا» .

و تابع «ويشترك في علاج مرضي الفطر الاسود مجموعة من التخصصات تشمل اطباء المناعة والأنف والجيوب الانفية والعيون وجراحة المخ والأعصاب والباطنية وآخرين، ويعتمد علاج الفطر الأسود أساسا على سرعة استعادة وتحسين المناعة أولا بعلاج المسببات مع تعاطي عقاقير ضد الفطريات بالوريد تحت رعاية طبية دقيقة وموضعية بالأنف في محاوله لتحديد انتشاره، وبعد ذلك يمكن استئصال كل أماكن الغرغرينا السوداء المصابة بالفطر بالأنف والجيوب الانفية وما حوله».

و أشار إلى أن احتمالات إصابة مرضى كورونا بالفطر الأسود محدودة جدا ويعتقد أن أسباب حدوث مرض الفطر الاسود في مرضي الكورونا نتيجة تأثير المرض نفسه على المناعة مباشرة أو نتيجة حدوث فشل كلوي نتيجة الكورونا أو نتيجة استخدام الأدوية المثبطة للمناعة بكثرة والكورتيزون بكثرة كعلاج، وهذا يحتمل حدوثه في مرضي الكورونا في الحالات المتقدمة فقط».

و استطرد قائلا «غالبا ما تكون مسببات الوفاة في مرضي الكورونا هي فشل الجهاز التنفسي الفجائي أو الفشل الكلوي أو انسداد شرايين المخ أو القلب (multi-system failure) وليس الفطر الاسود في حد ذاته إلا في الحالات الشديدة».

و أوضح الرئيس السابق للجمعية العالمية للأنف والجيوب الأنفية: «أن البلاد التي نجحت في تطعيم نسبة كبيرة من موطنيها يقل فيها ظهور مثل هذه المضاعفات الخطيرة لمرض الكورونا، فالمعلوم ان التطعيم قد لا يمنع العدوى تماما لكل الناس ولكنه أثبت فعاليته بالفعل في عدم تطور المرض إلى مراحل متقدمة وظهور مثل هذه المضاعفات الخطيرة وبالتالي نجح في انخفاض نسبة الوفيات بدرجة ملحوظة».