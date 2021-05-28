شكرا لقرائتكم خبر عن للتوعية بالنظم الحديثة.. مكتبة مصر العامة ببنها تنظم حملة لترشيد استهلاك مياه الري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎نظمت مكتبة مصر العامة ببنها، حملة للتوعية بترشيد استهلاك مياه والري واستخدام النظم المتطورة، والدعم الذي تقدمه الدولة لهم، والفوائد التي تعود عليهم نتيجة التحول إلى نظم الري الحديثة، وذلك في إطار دور المكتبة لنشر الوعي بين أبناءً المحافظة في مختلف المجالات.

‎وقال بيان صحفي الجمعة، إن هذه المنظومة من المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتتبناها الدولة ضمن استراتيجيتها بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه، والتي تساعد في زيادة انتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي.

وأشارت نهلة مسلم مدير عام المكتبة، بضرورة نشر التوعية للمزارعين في كافة محافظات مصر بأهمية اتباع نظم الري الحديث والفوائد التي تعود عليهم.

‎ونوهت إلى أن فريق المكتبة ضم كلا من مني ابو طالب ويوسف عبدالموجود، والمهندس أحمد قربه المهندس الزراعي بالإدارة الزراعية ببنها، حيث توجهت الحملة إلى قرية «الرمله»، لتوعية ولتعريف المزارعين بالنظم الحديثة للري.

وأكدت أن تحديث منظومة الري والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، يهدف إلى تقليل زمن الري، وتوفير كميات الأسمدة، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير المياه لمساحات أراض جديدة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية، وتحسين كفاءة نقل المياه، وزيادة الانتاجية المحصولية، فضلا عن تحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق عدالة توزيع المياه، وتقليل معدلات التلوث.

مكتبة مصر العامة ببنها تنظم حملة للتوعية بنظم الري الحديثة

مكتبة مصر العامة ببنها تنظم حملة للتوعية بنظم الري الحديثة

مكتبة مصر العامة ببنها تنظم حملة للتوعية بنظم الري الحديثة

مكتبة مصر العامة ببنها تنظم حملة للتوعية بنظم الري الحديثة

مكتبة مصر العامة ببنها تنظم حملة للتوعية بنظم الري الحديثة

مكتبة مصر العامة ببنها تنظم حملة للتوعية بنظم الري الحديثة

مكتبة مصر العامة ببنها تنظم حملة للتوعية بنظم الري الحديثة

مكتبة مصر العامة ببنها تنظم حملة للتوعية بنظم الري الحديثة