شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع رفع قدرات المحولات الكهربائية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تواصل الدولة بجميع مؤسساتها تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، والتى شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة من بينها إ لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا والتي تسهم في تنمية المجتمع وبخاصة قطاع الكهرباء، من بينها إحلال وتجديد بتكلفة 5 ملايين و797 ألف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وإشراف محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال ،والالتزام ببرنامج القراءة الموحد، وربطه مع مركز الإصدار، لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن، لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

وأوضحت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفرالشيخ، أن الشركة تسعى جاهدة ً إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، والتى شملت إحلال وتجديد بقرى شرق كفرالشيخ وتضمنت «تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة بطيطة بمحول قدرة 800 ك.ف.أ بفارغة كشك، وتم تكبير قدرات 5 محولات بسلسلة كشك أبوسعيد بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك،و تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة المقابر بعزبة خميس بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك ،وتكبير قدرات 5 محولات بسلسلة عزبة الصعايدة بمحول قدرة 500 ك.ف.أ بفارغة كشك بإجمالى تكلفة 2مليون و655 ألف جنيه، وتكبير قدرات 4 محولات بسلسلة الراعى بمحول قدرة 500 ك.ف.أ بفارغة كشك بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة 408 ألف جنيه، وحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين.

وأوضح محمد عسل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، الإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق وتضمنت «تكبير قدرات 5 محولات بسلسلة السيد السنور بمحول قدرة 800 ك.ف.أ بفارغة كشك بتكلفة 564 ألف جنيه،وتكبير قدرات 6 محولات بسلسلة الجبانة بالمدينة بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك بمركز ومدينة بيلا بتكلفة 563 ألف جنيه، بالاضافة إلى تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة المدرسة بالمدينة بمحول قدرة 800 ك.ف.أ بفارغة كشك بتكلفة 497 ألف جنيه، وتكبير قدرات 7 محولات بسلسلة الحلافى ب الجديد بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك بتكلفة 555 ألف جنيه، وتكبير قدرات7 محولات بسلسلة الجبانة بالمدينة الجديد بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك بتكلفة 555 ألف جنيه بمركز ومدينة الحامول.