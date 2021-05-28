شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..«تجارة الاسكندرية» تعلن المعرضين للفصل لعدم تمكنهم من رفع مجموع النقاط التراكمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ادارة كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، حصول أكثر من 2000 طالب وطالبة من طلاب شعبتي اللغة الانجليزية والانتظام والانتساب، على انذارين متتاليين ومهددين بالفصل نهائيا من الكلية بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/ 2021.

ونشرت الكلية قائمة بأسماء الطلاب المعرضين للفصل نهائيا من الكلية لحصولهم على إنذارين (٢ انذار اكاديمي) بسبب عدم تمكنهم من رفع مجموع النقاط التراكمي CGPA إلى 2.000 بعد فصلين دراسيين متتاليين.

وذكرت أنه طبقا للائحة نظام الساعات المعتمدة يتم فصل الطالب بعد حصوله على ثلاث إنذارات اكاديمية متتالية بسبب عدم رفع CGPA إلى 2.000، لذلك يجب على الطلاب الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق رفع مجموع النقاط التراكمي CGPA إلى 2.000 في نهاية الترم الثاني الحالي كفرصة أخيرة لتجنب الفصل من الكلية وذلك طبقا للائحة نظام الساعات المعتمدة.

أسماء الطلاب المهددين بالفصل من الدراسين بالشعبة الإنجليزية وعددهم 600: من هنا

أسماء الطلاب المهددين بالفصل بالانتظام والانتساب وعددهم أكثر من 1400 طالب: من هنا