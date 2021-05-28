شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنيا» تعلن الطوارئ لامتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية، ومدير شؤون الطلبة والامتحانات،ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، لبحث الاستعداد للامتحانات .

وشدد «الرشيدي»، على ضرورة تنظيف وتعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحانات، ودورات المياه بصفة يومية، والتنبيه المشدد على الطلاب، وجميع العاملين باللجان سواء معلمين، أو إداريين، أو عمال، بضرورة ارتداء أدوات الوقاية الشخصية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً إلى اللجان.

وشكل «الرشيدي» غرفة عمليات بالإدارات التعليمية، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، والتواصل المباشر معها، لافتا إلى استخدام أجهزة الكاشف الحراري بكل لجنة، للكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، وفي حالة ظهور أعراض مرضية على أي من الطلاب، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني وفقا للقواعد القانونية، وإعداد تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، وتسليمه لغرفة العمليات بالمديرية.

وشدد «الرشيدي»، على تشكيل لجنة فتح مظروف الأسئلة (فتح وغلق المظروف)، وتتكون من رئيس اللجنة، والمراقب الأول، وأعضاء الكنترول، على أن يفتح المظروف بمعرفتهم، وبحضور جميع الأعضاء بموجب محضر فتح المظروف، وقبل بدء الامتحان بوقت مناسب، مؤكدا ضرورة الإعلان عن طرق الوقاية، والإجراءات الاحترازية، التي يجب اتباعها باللجنة، ودليل اللجان، وجدول الامتحان بمكان ظاهر باللجنة، وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من ورقة الأسئلة بجميع اللجان، وضرورة انضباط سير لجان الامتحان، مع مراعاة تنظيم دخول وخروج الطلاب بعد انتهاء الامتحان على دفعات، وعدم الخروج بشكل جماعي، مع التنبيه على الطلاب، باصطحاب زجاجات المياه أثناء الامتحان.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بكثافة الطلاب داخل اللجنة الواحدة، لافتا إلى ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان، والاهتمام بنظافة اللجان، ومراعاة الشفافية والعدالة في التعامل مع الطلاب.