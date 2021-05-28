شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة تشارك في الحوار الاستراتيجي بمناسبة يوم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، كمتحدث رئيسي في جلسات سلسلة حوارات أفريقيا لعام 2021 التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام بدءً من 26 حتى 28 مايو الجاري، حيث استعرض الرؤية الوطنية حول استدامة السلم والتنمية في أفريقيا فضلاً عن رؤية مصر في إطار رئاستها الحالية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام.

أوضح السفير إدريس، أن سلسلة حوارات أفريقيا في نيويورك هي محفل سنوي للتشاور حول الفرص والتحديات التي تواجهها أفريقيا، وينظمها مكتب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المستشار الخاص لأفريقيا، وأنها تُنظم هذا العام تحت شعار الاتحاد الأفريقي لعام «الهوية والملكية الثقافية : إعادة صياغة نمط التفكير». وقد ركز بيان مصر على «استدامة السلام من أجل التنمية المستدامة»، حيث تضمن عرض الجهود الوطنية في دعم الأشقاء الأفارقة بما في ذلك من خلال إطلاق «مُنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، وهو الحدث الأول من نوعه في القارة الذي يسعى إلى تفعيل الترابط بين السلم والتنمية، وينعقد بشكل سنوي، وأبرز أن نقاشات المنتدى على مدار العامين الماضيين أظهرت أولوية إجراء تحول من منظور إدارة الازمات إلى منع حدوثها وفقاً لمبدأي الملكية والقيادة الأفريقية.

أبرز السفير إدريس كذلك في بيانه دور مصر التي تتولى رئاسة لجنة بناء السلام نيابة عن أفريقيا، مؤكداً الأولوية المُعطاة لقضايا وشواغل القارة التي تشغل معظم أجندة اللجنة، والعمل المستمر على حشد الدعم والاهتمام الدوليين للاحتياجات الأفريقية لبناء السلام، فضلاً عن تحقيق المواءمة بين جهود مختلف الفاعلين الدوليين لتعزيز فاعليتها وتوجيهها في دعم المسارات والأولويات المُحددة وطنياً. أبرز كذلك تحدي تمويل أنشطة بناء السلام، مؤكداً حرص الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام على مواصلة التشاور حول خيارات توفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لصالح جهود بناء السلام.

