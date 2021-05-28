شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 1.6 مليون جنيه محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المركز التكنولوجي الجديد بالداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مشروع إنشاء المركز التكنولوجي الجديد بمدينة موط بالداخلة، يرافقه الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة.

وَأشار المحافظ إلى أن المركز يضم صالات للمواطنين والعاملين ومكاتب إدارية متنوعة ومداخل خاصة بالمواطنين والموظفين ودورات مياه، بتكلفة تقدر بـ١.٦ مليون جنيه، وذلك في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه المحافظة لتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب أيسر توفيرًاَ للوقت والجهد.