شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث دخول القطاع الخاص في نقل البضائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل آخر المستجدات الخاصة بتحويل قطاع نقل البضائع والورش إلى شركات، ودعوه المستثمرين للمشاركه في هذه الشركات لتحقيق انطلاقه كبيرة لها في مجال نقل البضائع والصيانه الخاصه بالوحدات المتحركه بالسكة الحديد.

وناقش وزير النقل خلال اجتماعه بمجلس ادارة السكة الحديد الموقف التنفيذي الخاص بخطة غلق كافة الفتحات الموجودة في أسوار السكة الحديد وإقامة أسوار على جانبي السكه في الأماكن التي توجد بها تجمعات سكنيه، وكذا الموقف التنفيذي لخطة تطوير الارصفه التي قد تؤثر على سلامه الجماهير في عدد من المحطات .