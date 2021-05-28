شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية» تنفي تلقي بلاغات بظهور حالات مصابة بـ «الفطر الأسود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في الغربية، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية بلاغات بظهور حالات إصابة بأعراض الفطر الأسود ولم تسجل حتى الان محافظة الغربيه أي اصابة بالفطر الاسود

وأضاف قائلا: «إن حالة المريض نصر المتولي والذي تعيش أسرته بإحدى القرى التابعة لمركز المحلة عقب إبلاغهم بظهور إصابة بعينه اليمنى تم نقله إلى مستشفى جامعة طنطا لإجراء الفحوصات اللازمة له ومعرفة مدى إصابته من عدمها، حيث إنه كان محتجز بمستشفى المنصورة الجامعي».

وأكد أن إصابة العين لدى المريض ناتجة عن كسر بعظام قاع العين اليمنى، وحتى الآن لم تثبت الفحوصات إصابته بالفطر الأسود من عدمه، مشيرا إلى خضوعه للملاحظه واستكمال الفحوصات.

يذكر أنه قد اشتبهت أسرة مواطن يدعى نصر المتولى بإحدى قرى مركز المحلة بإصابته بمرض الفطر الأسود عقب ظهور إصابه بعينه اليمنى عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا منذ فترة.