شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 214 ألف طن قمح محلي بمواقع الاستلام والتخزين في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم توريد 3 آلاف طن و688 كيلو قمح محلي بصوامع وشون المحافظة ، ليصل بذلك إجمالي الكميات الموردة، منذ بداية موسم حصاد وتوريد القمح في 15 أبريل الماضى وحتى صباح اليوم الجمعة، إلى 214 ألف طن و27 كيلو قمح بنسبة 107% من المستهدف هذا العام وبزيادة،مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع ومديريتي التموين والزراعة وجهات التسويق.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي .

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية من قبل أعضاء اللجنة لضمان استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الاستلام والفرز مع التحقق التام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بأماكن الاستلام من الصوامع والشون، منوها عن توجيهاته يتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسى لتشجيع وحث المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام

يُشار أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.