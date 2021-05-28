شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تجتمع بممثلي المجتمع المحلي والعاملين بمحمية وادي الريان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتورأحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا مع ممثلى المجتمع المحلى من العاملين بالقطاع السياحى والعاملين بمحمية وادى الريان للوقوف على اوضاعهم ومشاركتهم في خطط الادارة البيئية للمحمية.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالاجتماع مع المجتمع المحلى الذي يعد جزء اساسى من المحمية وعمليات التطوير بها ومشددة على أهميتهم في حماية المحمية ومواردها الطبيعية هو ما يجعلنا نهتم بعرض التصور المقترح لإشراك القطاع الخاص بالمحمية خلال الفترة المقبلة بما يحقق المزيد من المصالح لجميع الأطراف من خلال تكامل الجهود والأعمال بينهم.

أكدت وزيرة البيئة على دعم المحافظة لأعمال تطوير المحمية مما ساهم في تكامل جهود بين الوزارة والمحافظة وأجهزتها كشريك رئيسى للعمل البيئى في الارتقاء بالمستوى السياحى وظهور المحمية في أبهى الصور.

كما أشاد محافظ الفيوم بتطوير محمية وادى الريان والتحديثات المستمرة لتوفير تجربة سياحية متميزة باستمرار وخاصة ان هذا التطوير في ظل فترة حرجة على العالم كله نظرا لانتشار جائحة كورونا والتي حرصت وزارة البيئة على استغلالها في الاهتمام بالمحمية وحماية استدامة مواردها واطفاء عليها المزيد من المزايا مما يعود على المحافظة والقطاع السياحى بها بمزيد من الفوائد.

وأضاف الانصارى ان تلك التطويرات كان لها بالغ الاثر في الترويج للمحافظة سياحيا حيث زادت نسبة السياحة الأجنبية إلى محمية وادى الريان حتى في ظل انتشار جائحة كورونا كما دعى السكان المحليين العاملين بالقطاع السياحى للحفاظ على تلك الموارد واستدامتها بإعتبارها ثرورة طبيعية وكمصدر دخل اساسى لهم .

وتناول الاجتماع عرض عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالسكان المحليين والعاملين بالقطاع السياحى ومنها اصدار تصاريح لإقامة المخيمات وتوفير وحدة للدفع الالكترونى بالمحمية للتسهيل على المستثمرين.

ووعدت وزيرة البيئة بإصدار تصاريح المخيمات في اسرع وقت بعد الانتهاء من دراسة الأنشطة الملائمة لكل محمية والاشتراطات المحددة لذلك وعرضها على مجلس ادارة جهاز شؤون البيئة خلال جلسته القادمة مؤكدة انه سيتم بحث سبل تفعيل الدفع الالكترونى بالمحمية لتسهيل اعمال الاستغلال الاقتصادى بالمحمية بالتعاون مع المحافظة.

كما ناقشت وزيرة البيئة العاملين بالمحمية في طموحاتهم لتطوير المحمية والعمل بها واحتياجاتهم لتنمية العمل كما تقدمت بالشكر للعاملين بالمحمية وما يبذله فريق عملها من جهد ساهم في حماية المحمية وتطويرها ووعدت بحل كافة المعوقات لتطوير العمل .