شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الحجر الصحى تعيد راكب بنجلاديشي بسبب كورونا وتعزل آخر مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، ترحيل راكب بنجلاديشي الجنسية مرة أخرى، فور وصوله المطار، بسبب ثبوت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهم للاختبار السريع ID NOW COVID-19 Test داخل صالات المطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، لفحوصات الركاب القادمين على متن أحد الرحلات، وكان على متنها 253 راكبا، تبين إيجابية مسحة 2 ركاب أحدهما بنجلاديش الجنسية والآخر مصرى وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات لإعادة الراكب البنجلاديشي على نفس الطائرة.

فى حين تم عزل الراكب المصرى وإجراء مسحة طبية أخرى له وفى حالة تاكيد إيجابية المسحة الثانية سيتم على الفور نقله إلى أحد مستشفيات العزل، وعلى الفور، قام أطباء الحجر الصحى بمطار القاهرة تحت أشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة بعزل الراكبين بعيداً عن باقى ركاب الرحلة، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيالهم، حتى تم ترحيل مرة أخرى من المطار على متن نفس الطائرة إلى وجهتها.