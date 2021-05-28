شكرا لقرائتكم خبر عن معرض ملوك الشمس ببراغ كامل العدد.. جميع التذاكر نفذت حتى 6 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت جميع تذاكر دخول معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براغ، والذى افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيش، خلال شهر أغسطس 2020، منذ إعادة افتتاحه فى شهر مايو الجارى، بعد فترة توقف قصيرة فى أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المعرض يشهد اقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين التشيك، حيث وصل عدد الزائرين منذ إعادة افتتاحه يوم 4 مايو الجارى وحتى الآن إلى ما يقرب من 10 آلاف زائر، وهذا المعرض يعد الأول للآثار المصرية فى مدينة براغ بجمهورية التشيك، وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة.

من جانبه قال إبراهيم مصطفى، الأثرى المرافق للمعرض، إنه وفقًا للإجراءات الاحترازية المطبقة، يزور المعرض كل يوم حوالي 400 فرد مقسمين إلى 6 أفواج يصل عدد كل فوج ما بين 65 و66 زائر وتمتد مدة زيارة الفوج الواحد حوالى 105 دقائق.



معرض ملوك الشمس بمدينة براغ

جدير بالذكر أن المعرض تم افتتاحه بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على العمل الأثري للبعثة التشيكية في أبوصير، ليقدم لزائريه من التشيك وأوروبا لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية العريقة، ما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة ومناظرها الطبيعية الجميلة.

يضم المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.