شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للجامعات" يعلن عن وظائف شاغرة بأمانة المجلس.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات ، حاجتها لشغل وظيفتين من وظائف الإدارة العليا وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فى وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب أمين المجلس، ووظيفة مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا.

وأوضح المجلس يشترط لشغل أى من هذه الوظائف :

1- مؤهل عال مناسب

2- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

3- القدرة على القيادة والتوجيه

4- القدرة على القيام بالواجبات والمسئوليات المذكورة ببطاقة الوصف

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات فى إعلانه، أنه على الراغبين فى شغل هذه الوظائف سحب الطلبات وتقديمها بالمستندات المذكورة إلى أحمد محمد صابر – مدير إدارة عمليات الموارد البشرية وأحمد شوقى بإدارة شئون العاملين بأمانة المجلس الأعلى للجامعات داخل حرم جامعة القاهرة على أن تكون هذه الطلبات باسم أمين المجلس الأعلى للجامعات فى موعد غايته 16 يونيو 2021

وأشار الأعلى للجامعات إلى أن المستندات المطلوبة هى أصل و خمس نسخ من الأوراق التالية، بيان حالة وظيفية متضمنا آخر تقريرين عن كفاية الأداء، وبيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها وقدراته العلمية، التاريخ الوظيفى والسمات الشخصية، واقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية، ويتم التقييم بعد إجراء المقابلة الشخصية، و 6 صور شخصية.