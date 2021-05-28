شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غينيا بيساو يعرب عن تقديره لمصر لدعم بلاده في عدة مجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس "عمر سيسوكو إمبالو"، رئيس جمهورية غينيا بيساو عن تقديره وامتنانه الشديد لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً للدعم الذي تقدمه لغينيا بيساو في مجالات دعم القدرات البشرية واللوجستية .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الغيني اليوم الجمعة للسفير تامر كمال المليجي، سفير مصر في كوناكري والمعتمد غير مقيم لدى جمهورية غينيا بيساو، حيث طلب الرئيس "إمبالو" من السفير المليجي نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره للقائه مع السيد الرئيس خلال زيارته إلى القاهرة في مطلع مارس الماضي .

وذكرت الخارجية، أن السفير المليجي قام بتسليم سكرتير عام رئاسة الجمهورية في غينيا بيساو مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي المكتبية والمحمولة التي تم إرسالها من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية .

وأكد السفير المليجي، أن مصر عازمة على استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها مع غينيا بيساو في شتى المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلديّن والشعبيّن الشقيقيّن .

وقال إن مصر تسعى من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية والجهات المصرية الأخرى، وكذلك من خلال المساعدات الفنية واللوجيتسية المختلفة، إلى تعزيز وتنمية القدرات البشرية واللوجستية في أفريقيا، إيماناً منها بأهمية علاقاتها بالدول الأفريقية وبالعمل الأفريقي المشترك.