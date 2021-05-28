شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار 6 أدوار خالى من السكان بالسيدة زينب وإخلاء العقارات المحيطة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد حى السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، أن العقار صادر له قرار هدم لسطح الأرض رقم 17 لسنة 2018 ، حيث أنه تم إرسال إشارة إخلاء في حينه، وتبين وجود تظلم للعقار في لجنة التظلمات بالمنطقة الجنوبية والذي ايد قرار الهدم .
وأكد الحى أنه جاري الآن تنفيذ الإزالة عن طريق الحي علي نفقة المالك، وتم إخلاء العقارات المجاورة من السكان حفاظا علي الأرواح والممتلكات، وجاري اعداد مشروع قرار للعقار 6 النجار المجاور حيث تأثر بسقوط جزء من الحوائط علي الحائط الخاص به علي اللجان الهندسية المختصة لأصدار القرارات واتخاذ الأجراءات القانونية المناسبه في هذا الشأن ، وتم ارسال كتاب اخلاء للعقار المجاور رقم 6 وتم عمل تقرير حادث للعقار رقم 4 وتسليمهما لقسم الشرطة، ولم يسفر الانهيار عن إصابات أو وفيات .