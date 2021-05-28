شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين والحالات الحرجة وإدخال مساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت السلطات المصرية اليوم الجمعة، على مواصلة افتتاح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولادخال المساعدات إلى قطاع غزة لليوم الـ 13 على التوالي .

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، فى تصريحات لها، أنه تمت موافقة السلطات على استمرار افتتاح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وكذا ادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر إلى استمرار تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وتم توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين ونقلهم للعلاج ، لافتة إلى أنه تم تشغيل المعبر يوم الأحد قبل الماضى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع ، علاوة على عبور الحالات الإنسانية من الجانبين.

كما أشارت إلى استمرار تشغيله اليوم لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة القادمة من قطاع غزة ولإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدة أن المعبر جاهز لتشغيله في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

ومن جهة أخرى، تم إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من الدولة المصرية من جهات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وقوى ساسية وحزبية، إلى جانب المساعدات المقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية بحضور بعض السفراء، وفي انتظار أية مساعدات أخرى لإدخالها.