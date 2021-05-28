"سحلوا سيدة في المعادي".. تفاصيل سقوط عصابة لسرقة الحقائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط شخصين لقيامها بخطف حقيبة من سيدة بمنطقة المعادي

البداية عندما

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" بخطف حقيبة يدها بداخلها (مبلغ مالي – هاتف محمول – متعلقات شخصية) حال سيرها بدائرة القسم، مما أدى إلى سقوطها أرضا وإصابتها، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية

، مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة "مستأجرة "، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما "حسن النية "، كما أضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتخلصهما من الحقيبة وبداخلها المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليها بإلقائها بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.