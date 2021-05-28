حالتا وفاة ومصابان.. ميكروباص يطيح بالمارة في الطريق الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث سير بمنطقة أرض اللواء شمال الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق الأبيض.

وتبين بالفحص المبدئي أن سائق سيارة ميكروباص "لا تقل أي ركاب" يسير بسرعة جنونية، صدم عدد من الأشخاص بالشارع، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بينهما سيدة تصارع الموت.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل الحادث للتحفظ على السائق بعدما تمكن الأهالي من ضبطه، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، والمصابين إلى أقرب مستشفى للعلاج.

شهاد عيان روى كواليس الحادث قائلا "ميكروباص دخل في الناس اللي واقفة تشتري من محل سمك بالقرب من كافتيريا الدوار".

وطالب سكان المنطقة الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة المرور ونقطة شرطة أرض اللواء بالتصدي لرعونة السائقين خاصة صغار السن مؤكدين "كلهم بيسوقوا تحت تأثير المخدرات".