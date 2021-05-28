الجيزة: إجراء القرعة اليدوية العلنية للمتقدمين لحجز الوحدات السكنية.. الأربعاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة، تفاصيل جديدة للمتقدمين لحجز الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القومي للإسكان بــ 6 اكتوبر "عدد 64" وحدة سكنية والمطروحة خلال الفترة من 15/11/2020 وحتى 24/11/2020، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2/6/2021 بنادى الشرقية للدخان – العمرانية – الهرم – محافظة الجيزة.

وأضافت المحافظة في بيان اليوم، إنه على المتقدمين للحجز بضرورة التواجد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً في التاريخ المشار إليه "2/6/2021" وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور حيث سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وعلى الذين لم يتمكنوا من الحضور ستقوم اللجنة المشكلة من محافظة الجيزة والجهات الرقابية وبنك التعمير والإسكان بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به ووضعه فى الصناديق الخاصة لإجراء القرعة.

ونوهت المحافظة، بأنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز" يتم التوقيع بحضور المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص.

وناشدت محافظة الجيزة، الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية التوجه لاسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذى تم سداد مقدم الحجز به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/7/2021 حتى الخميس الموافق 29/7/2021 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الرابعة حتى السادسة مساء.

ونوهت محافظة الجيزة، بأنه سيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من دخول هذه القرعة العلنية، والإعلان عن نتيجة القرعة بمديرية الإسكان والمرافق، وقطاع الإسكان و التعمير والمشروعات القومية وفروع بنك الإسكان التي تم بها سداد مقدم الحجز.