الأوقاف: كيمف نستمطر الرحمات الربانية؟.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:



أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "كيف نستمطر الرحمات الربانية"، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمساجد لمواجهة فيروس كورونا..

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد المؤيد شيخ، وألقى الخطبة الشيخ يسري عزام عن الدروس المستفادة من يوم أحد.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات عقب صلاة الجمعة، إن مسجد المؤيد شيخ صفحة مشرفة من صفحات الحضارة المصرية العريقة والتاريخ المصري العظيم، وأن الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معنية بالحفاظ على تاريخها وحضارتها وعنايتها ببناء حاضرها ومستقبلها بتوازن حكيم .

وبيّن وزير الأوقاف أنه على الرغم من افتتاح 24 مسجدًا، اليوم، فإن الوزارة حرصت على نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المؤيد شيخ بالقاهرة، للتأكيد على اهتمامها بالعمق الحضاري العظيم، وحرصها الشديد على العناية به والحفاظ عليه، حيث تمتلك مصر كنوزًا أثرية وحضارية يفخر بها كل مصري، فلنا أن نفخر بانتمائنا إلى هذا البلد العظيم مصر المحروسة دائمًا.