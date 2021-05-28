وزير النقل للعاملين بالسكة الحديد: ممنوع خروج أي قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

عقد الفريق كامل الوزير وزير النقل إ\اجتماعا موسعاً مع رئيس ونواب ورؤساء المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية ورؤساء الورش الرئيسية للسكك الحديدية، وهي الفرز/ أبو غاطس أبو راضي/ أبو زعبل/ طنطا /جبل الزيتون بالإسكندرية/ الزقازيق/ العباسية، وقطاع السلامة وهيئة السكة الحديد لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط المختلفة.

وقال الوزير، إن قطاع السكة الحديد لديه هدف أساسي متمثل في تنفيذ خطة تطوير شاملة لهذا القطاع الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً، وأن رفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط وإعادة تأهيل العنصر البشري يأتي في مقدمة ركائز هذه الخطة وهو ما يستوجب العمل على مدار الساعة واليقظة والانضباط التام في أداء المهام المختلفة بهذا القطاع.

وشدد الوزير على ضرورة عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له ودعم كافة الورش بكافة المعدات الحديثة اللازمة، واستكمال أعمال التطوير بها ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة، إلى جانب خطة الصيانة الدورية وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تساهم في رفع معدلات الصيانة والإمان، وإعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش.

وشدد على التطبيق الصارم للائحة السكة الحديد، مؤكداً أن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في العمل، وسرعة تنفيذ خطة الخبراء الأجانب في السكة الحديد بحيث توضع خطة دقيقة لاستقدام خبراء أجانب متخصصين من كافة الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات المختلفة للسكة الحديد لنقل الخبرات، وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا وكذلك إلى جانب تنفيذ خطة التدريب الحالية لإعادة تأهيل العنصر البشري (دورات فنية وسلوكية وتثقيفية) يجب أن يكون هناك دورات تدريبية على أعلى مستوى مختلفة ومفاجئة تختص بالنقاط السلبية التي يتم ملاحظتها في أي من طوائف التشغيل وذلك لتلافيها فور وقوعها.

وأكد الوزير على قيام رئيس ونواب وقيادات هيئة السكك الحديد بالنزول المستمر إلى مواقع التشغيل والمحطات والمزلقانات والأبراج والإشارات لمتابعة تنفيذ خطط السلامة على أرض الواقع، وأن يتسابق الجميع لتنفيذ هذه الخطة وكذا سرعة الانتهاء من أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة، و سرعة الانتهاء من التجارب الخاصة بماكينة فحص السكة الحديثة التي تم توريدها حديثا، والتي تعتبر من أحدث الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتي تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كافة مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب. بالإضافة إلى تكثيف الأعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية لما لها من أهمية كبيرة في مجال السلامة والأمان بالخطوط المختلفة

وأكد وزير النقل، ضرورة إعادة هيكلة السكة الحديد بحيث تتطابق المسميات الوظيفية مع الأعمال الفعلية التي يقوم بها كل موظف، و أن يكون لكل موظف كارت وصف بالمهمة الموكلة إليه وكذلك ضرورة تولي الكفاءات المناصب المختلفة داخل هيئة السكك الحديدية، بغض النظر عن الأقدمية لضمان مستوى قيادي وفني متميز و الكشف الدوري المفاجئ على كافة العاملين إلى جانب الكشف الدوري الذي تقوم به الهيئة، لضمان عدم وجود أي شخص يتناول أي نوع من المخدرات داخل الهيئة، مشيراً إلى تطبيق عقوبة صارمة على أي شخص يثبت تناوله ذلك.

وتم استعرض الموقف التنفيذي الخاص بخطة غلق كافة الفتحات الموجودة في أسوار حاليا السكة الحديد وإقامة أسوار على جانبي السكة في الأماكن التي توجد بها تجمعات سكنيه، وكذا الموقف التنفيذي لخطة تطوير الأرصفة التي تؤثر على سلامة الجماهير في عدد من المحطات كما تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بتحويل قطاع نقل البضائع والورش إلى شركات ودعوة المستثمرين للمشاركة في هذه الشركات لتحقيق انطلاقة كبيرة لها في مجال نقل البضائع والصيانة الخاصة بالوحدات المتحركه بالسكة الحديد.

وكذلك تم مناقشة دراسة إدخال القطاع الخاص مجال إدارة عربات النوم و أعمال النظافة في السكة الحديد إلى جانب شركتي (الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية -السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري) للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب

وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على عدد من الموضوعات الهامة وهي (اصبح لدينا جرارات وعربات ونظم اشارات وورش على اعلى مستوى وجارى استكمال خطة التطوير برفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى - تولى المناصب القيادية بالكفاءة بصرف النظر عن الأقدمية- التطبيق الصارم للوائح المكافآت والجزاءات- إرساء وترسيخ مبادئ اساسية فى العمل والثواب والعقاب و الحوافز لمن يعمل وينتج والأرباح لمن يكسب فقط - ضرورة العمل بروح الفريق والمعاملة الحسنة للراكب والعمل على راحته و توزيع الحوافز بلجنة من العاملين ولجان المشتريات بلجنة من الحرفيين و العاملين والمهندسين المتخصصين- ضرورة المحافظة على ما تملكه السكة الحديد من معدات والعمل الدائم على تطويرها ورفع كفائتها وصيانتها

والتفتيش الدقيق فى الورش المتخصصة للقطارات قبل خروجها للرحلات و الاهتمام بأسلوب وأسس اختيار العنصر البشري وتأهيله وتدريبه بما يتواكب مع المعدات الحديثة والمتطورة، أصبح لدينا جرارات وعربات ونظم اشارات وورش على اعلى مستوى وجارى استكمال خطة التطوير برفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى- العامل والمهندس المصرى وخاصة فى السكة الحديد ذكي وماهر ولا ينقصه الطموح ولديه القدرة على التعامل مع المعدات الحديثة ولكن ينقصه العمل فى نظام منضبط وصارم وهذا مانعمل عليه - قائدى القطارات قريبا من المهندسين مع الاحتفاظ بالمتميز من قائدى القطارات الحاليين وعدم التفريط فيهم والاستفادة من خبراتهم فهم عماد السكة الحديد