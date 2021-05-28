شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية غينيا بيساو يستقبل السفير المصري في كوناكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، السفير تامر كمال المليجي، سفير مصر في كوناكري والمعتمد غير مقيم لدى جمهورية غينيا بيساو، حيث طلب الرئيس «إمبالو» من السفير المليجي نقل تحياتهالرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديره للقائه مع الرئيس خلال زيارته إلى القاهرة في مطلع مارس الماضي.

وأكد رئيس غينيا بيساو على تقديره وامتنانه الشديد لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً للدعم الذي تقدمه لغينيا بيساو في مجالات دعم القدرات البشرية واللوجستية. وقد قام السفير المليجي بتسليم سكرتير عام رئاسة الجمهورية في غينيا بيساو مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي المكتبية والمحمولة التي تم إرسالها من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وأكد السفير المليجي أن مصر عازمة على استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها مع غينيا بيساو في شتى المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وأنها تسعى من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية والجهات المصرية الأخرى، وكذلك من خلال المساعدات الفنية واللوجيتسية المختلفة، إلى تعزيز وتنمية القدرات البشرية واللوجستية في أفريقيا، إيماناً منها بأهمية علاقاتها بالدول الأفريقية وبالعمل الأفريقي المشترك.

رئيس جمهورية غينيا بيساو يستقبل السفير المصري في كوناكري

رئيس جمهورية غينيا بيساو يستقبل السفير المصري في كوناكري