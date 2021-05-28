شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 3500 حالة بيطرية في قافلة بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للمركز القومي للبحوث لتعاونه مع محافظة مطروح وتوجيه قافلة بيطرية للمحافظة في إطار تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع ما تمثله من ثروة اقتصادية كبيرة لأهالي مطروح.

وكانت القافلة برئاسة من الدكتور أحمد حجازي والدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

حيث تبلورت جهود القافلة خلال فترة عملها بمطروح في الفترة من 24 وحتى 27 مايو الجارى في تقديم الخدمات العلاجية والبيطرية بالمجان بقرى البنجر بالحمام ،وقرية رأس الحكمة بمرسي مطروح، وبمدينة النجيلة، وقامت القافلة خلال فترة عملها بالمحافظة بفحص ومعالجة عدد 3586 من الأبقار والأغنام والماعز والدواب وجاموس، مع المساعدة في تأهيل وتدريب الاطباء البيطريين بالمحافظة وتدريبهم بكل ما هو جديد في علاج الثروة الحيوانية والداجنة مع تقديم الخدمات البيطرية للمربين .

وأكد محافظ مطروح على ترحيبه بمزيد من المشاركة والتعاون مع الجهات العلمية والبحثية وتقديم كافة اوجه الدعم بما يوفر مزيد من الخدمات لأهالي مطروح ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.