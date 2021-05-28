شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 114 مخالفة مرافق و10 مخالفات إشغال طريق بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت أجهزة الأمن بسوهاج، حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات التى تعوق حركة المشاة والمرور بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الجمعة، وضبط المخالفين من الباعة الجائلين، وتأكيد قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأسفرت الحملة التى تمت بمشاركة ضباط وقوات من إدارات البحث الجنائي، والمرور، والمرافق، بقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، عن ضبط 114 مخالفة مرافق، تنوعت ما بين إشغالات، وإدارة منشأه بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وضبط 3 بائعين جائلين، وإزالة 5 أكشاك، و10 فرش فاكهة بدون ترخيص، و10 مخالفات إشغال طريق من الشوارع والميادين، وقد تم تحرير المحاضراللازمة للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.