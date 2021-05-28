شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الأب أنطوان توفيق الفرنسيسكاني نائبًاً عامًا جديداً لمطران اللاتين بمصر (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المطران كلاوديو لوراتي، النائب الرسولي للاتين بمصر، قرارا اليوم الجمعة، بتعيين الأب أنطوان توفيق الفرنسيسكاني، نائبًا عامًا جديداً لمطران اللاتين بمصر.

يُذكر أن الأب أنطوان ولد بمدينة الإسكندرية في ١٨ أبريل عام ١٩٧٧، والتحق بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة في أول أكتوبر عام ١٩٩٦، كما ارتدى الثوب الرهباني في أول أغسطس ١٩٩٩. وقدم نذوره الرهبانية المؤقتة في ٣٠ يوليو عام ٢٠٠٠، فيما قدم النذور الرهبانية الدائمة في ١٦ أغسطس عام ٢٠٠٤، وسّيم كاهنًا في ٣ مارس عام ٢٠٠٥. ودرس اللاهوت بإيطاليا وتخصص في التربية والتكوين، كما خدم في عدة مجالات، ومنها مسئولًا عن الابتداء بإيطاليا، وبسانت كاترين بالإسكندرية، ونائبًا للخادم الإقليمي بمصر من عام ٢٠١٠، ومسؤولًا عن رعية الأقباط الكاثوليك بروما، وكذلك حصل الأب أنطوان على درجة الدكتوراه في القانون الكنسي عام ٢٠٢٠.