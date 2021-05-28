شكرا لقرائتكم خبر عن 100 فدان لإنشاء مزرعة نخيل كوقف خيري لصالح الأيتام والأولي بالرعاية بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على منح ١٠٠ فدان لصالح احدى الجمعيات الأهلية بالداخلة لإنشاء مزرعة نخيل كوقف خيري لصالح الأيتام والحالات الأولي بالرعاية وتخفيض قيمة ٥٠ ٪ من إيجار الأرض في حال ثبوت الجدية بالمشروع. وكذلك تخصيص قطعة أرض بقرية الجديدة لإنشاء مدرسة قرآنيه لخدمة أبناء القرية

جاء ذلك في عقب أدائه صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية الجديدة بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة وعدد من التنفيذين.

التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم، مناشداََ بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وسرعة الحصول على اللقاح للحد من أعداد الإصابات، وموجهاََ بدفع فرق متنقلة لتطعيم المواطنين بالقري والمناطق النائية للتيسير عليهم.

وشدد الزملوط على إلتزام المزارعين بزراعة الأرز الجاف بديلا عن الأزر التقليدي لترشيد إستهلاك المياه، كما وجه بالإنتهاء من رصف طريق الدهوس- الموشيه فور إنتهاء أعمال الصرف الصحي مباشرة.