شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد على إزالة التعديات وعدم التهاون في تنفيذ الإزالة علي نفقة المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على جميع الأجهزة التنفيذية بإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون في تنفيذ الإزالة على نفقة المخالفين، وذلك بالتزامن مع متابعة الأجهزة التنفيذية والأمنية لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، من تنفيذ قرارين إزالة لبناء مخالف بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية، وتم تنفيذ إزالة جزئية بمساحة 50 متر وتطبيق القانون على المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملة مكبرة بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بقنتير ،ومسؤلى الجمعية الزراعية والقسم الهندسى بالوحدة، أسفرت جهودها عن تنفيذ إزالة في المهد عبارة عن ردم لحفر قواعد بغرض الصب بناحية كفر عمار بإسم المواطن «ع. س. ا» على مساحة ٣٠٠م وتمت الإزالة كلية على نفقة المخالف.

وشن رئيس الوحدة المحلية بالبيروم، والإدارة الزراعية وقوة من الشرطة، حملة مكبرة لتنفيذ إزالة كلية للمواطن «ا. ع. م. ع» بقريه البيروم على مساحة ٢٨٠ متر عبارة عن أعمده بالجبس وأرضيات سيراميك، لغرض إقامة قاعة أفراح عليها بالطريق الرئيسي فاقوس أبوكبير، وتمت الإزالة الكلية وتسليم المساحة للجمعية الزراعية.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملة مكبرة بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية بالجديدة، لإزالة حالة تعدى عبارة عن صب سقف دور أول علوى معد بمساحة ١٦٥ متر بقرية المعالى، وتم ازالة الشدة الخشبية حتى سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.