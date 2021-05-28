شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد المركز الدولي للتنمية الرياضية والمدينة الشبابية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، المركز الدولي للتنمية الرياضية، والمدينة الشبابية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر في إطار زيارته للمحافظة التي يقوم بها للغردقة.

تابع الوزير الحالة الإنشائية للصالة المغطاة الموجودة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية، والمدرجات والمرافق والمكونات الإنشائية الملحقة بالصالة، واستعدادها التام لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية بالبحر الأحمر.

كما توجه صبحي، عقب ذلك، إلى المدينة الشبابية بالغردقة حيث تفقد الموقع العام ومنطقة الاستقبال، وغرف الإقامة، وكافة التجهيزات ومستلزمات التشغيل المتوفرة بالمدينة، والتى تستقبل الشباب المشاركين في برامج وأنشطة الوزارة.

وأكد الوزير على المتابعة الدورية لواقع البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية في كافة أنحاء الجمهورية، ورصد دوري لعمليات التشغيل بها، والاحتياجات المطلوبة من صيانة أو رفع كفاءة للحفاظ عليها، وحرصاً على قيامها بتقديم الخدمات التي للنشء والشباب على أكمل وجه.

وأشار الوزير أن مصر لديها بنية رياضية شبابية متميزة منتشرة في جميع المحافظات من أندية ومراكز شباب ومدن رياضية وشبابية وصالات مغطاة ومراكز تعليم مدني ومنتديات شبابية، لافتاً أن تلك المنشآت تهدف إلى خدمة الشباب في إقامة الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية والفنية والاجتماعية بها، وأنه يتم متابعة الأنشطة المقدمة بها، وتوجيه المسئولين بها لتكثيفها، وتلبية احتياجات الأعضاء من برامج ومشروعات.