شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع السفير المجري سُبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السفير أندراس كوفاكس سفير دولة المجر بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وفي بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بهذه الزيارة التي تصب في إطار جهود تعميق العلاقات المشتركة وسبل التعاون في المجال الاقتصادي.

وأكد الفريق ربيع على أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية متفردة في المجتمع الملاحي وتعد المرفق الملاحي الأهم لخدمة حركة التجارة العالمية وهو ما أثبته الاهتمام العالمي بمتابعة أزمةجنوح سفينة الحاويات العملاقة «EVER GIVEN» التي نجحت الهيئة في إدارتها، لافتاً إلى عزم الهيئة استكمال استراتيجية التطوير الطموحة التي تنتهجها للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة بتطوير قدراتها وإمكانياتها بشكل مستمر.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس الجديدة تعد أحد أهم الركائز الرئيسية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس وتحويل محيطها إلى منطقة اقتصادية عالمية تتمتع بكافة مقومات الجذب الاستثماري، بامتلاك العديد من المقومات الهامة منها ستة موانئ واعدة والعديد من المناطق الصناعية واللوجستية.

ومن جانبه أبدى السيد Andras Kovacs سفير المجر سعادته بتواجده في هيئة قناة السويس، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد هي الزيارة الأولى له منذ عمله سفيراً لدولة المجر في القاهرة.

وكشف السفير المجري عن رغبته في توطيد العلاقات بين المجر ومصر في كافة المجالات، على أن تكون قناة السويس هي نقطة الانطلاق نحو تطوير العلاقات الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في منطقة القناة.

وفي نهاية الزيارة أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير تقديراً وتعبيراً عن عمق العلاقات، ثم دعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.