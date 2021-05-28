شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 7 آلاف مسمار طبي بـ 1.5 مليون جنيه في مطار الأقصر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن العاملون بجمارك مطار الأقصر، برئاسة عصام السمان، مدير إدارة الوردية الثالثة، من إحباط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الاستيراد والتصدير، بعد الاشتباه في راكبة تحمل 3 حقائب.

وأثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية لشركة العربية رقم 6410 القادمة من الشارقة، اشتبه عادل أخنوخ، مدير الحركة، في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكبة «س. ر. م»، مصرية الجنسية، التي تحمل 3 حقائب، وتم سؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية، فأجابت بالنفي.

وعقب تمرير حقائبها على جهاز الفحص بـ«إكس راى»، تم الاشتباه في وجود عدد كبير من المسامير المعدنية، وبالعرض على عصام السمان، مدير إدارة الوردية، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الحقائب، فتبين وجود 7 آلاف مسمار طبي لتثبيت العظام «مقاسات وأحجام مختلفة» و850 وردة معدنية و300 فليشر من البلاستيك مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبلغت قيمة التعويضات والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة مليونًا و417 ألف جنيه.