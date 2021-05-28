شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة محملة بمواد صناعية «مجهولة المصدر» في حملة تموينية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد ومخازن المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس محمد الألفي مدير إدارة تموين ههيا، حملة تفتيشية ورقابية بمشاركة كلا من محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، ومجدي فرج رئيس قطاع وسط الشرقية، والدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا، حيث تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الجمهورية بمدينة ههيا، من ضبط سيارة جامبو قادمة من محافظة البحيرة محملة بتانك لا يحمل بيانات يحتوي على 965 كيلو جرام ميثانول (سبرتو)، و300 كرتونة تنر وتحتوي كل كرتونة على 2 جركن سعة 9 لتر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها، بإجمالي كمية مقدارها 5400 لتر ،و25 كرتونة نفض تحتوي كل كرتونة على 6 جركن زنة الواحدة 810 جرام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر لحيازتها، بإجمالي كمية مقدارها 121.5 كيلوجرام و50 كرتونة تنر أزرق تحتوي كل كرتونة على 4 زجاجة زنة الواحد 1.8 كيلو جرام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها بإجمالي كمية مقدارها 360 كيلوجرام ،و 25 كرتونة تنر تحتوي كل كرتونة على 4 زجاجة زنة الواحد 1.8 كيلوجرام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها بإجمالي كمية مقدارها 180 كيلوجرام ،و 5 كراتين معجون ستوك رصاصي تحتوي كل كرتونة على 4 جالون زنة الواحد 2.7 كيلوجرام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها باجمالي كمية مقدارها 54 كيلوجرام ،و 5 كراتين معجون ستوك رصاصي، وتحتوي كل كرتونة على 12 علبة زنة الواحدة 850 جرام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، بإجمالي كمية مقدارها 51 كيلو جرام.

تم تحرير المحضر رقم 731 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا والتحفظ على جميع المضبوطات في أحد مخازن البويات وذلك على ذمة المحضر مع أخذ الإقرار بذلك.