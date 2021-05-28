شكرا لقرائتكم خبر عن حملة طَرْق أبواب فى السويس لتوعية السيدات بتناول لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة فوزية عبدالله، رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بالسويس، إن الفرع نظم حملة طَرْق أبواب لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، لمدة 3 أيام، بعدد من المناطق المختلفة في أحياء المحافظة الخمسة.

وأضافت أن أعضاء الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين قاموا بمساعدة السيدات في التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وكذلك توعيتهن بمساعدتهن في التسجيل من خلال الخط المختصر 15115، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

وأشارت إلى أن هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية، في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.