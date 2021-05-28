شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يجتمع بالقطاع الصحي لمراجعة حملات التوعية بوباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إجتمع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح وأحمد السوهاجي نقيب الأطباء بمطروح والدكتور صفي الدين أبوزريبة وكيل نقابة الصيادلة بمطروح وأحمد عبدالخالق نقيب العاملين بقطاع الصحة بمطروح.

حيث شدد محافظ مطروح على أهمية زيادة التوعية الصحية للمواطنين وطرق الوقاية من الأمراض وأهمية الكشف المبكر حفاظا على صحتهم وسلامتهم مع ضرورة التصدى لظاهرة وصول الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد ١٩) متأخرآ في حالة حرجة إلى مستشفيات وزارة الصحة بمطروح، مما يعرض حياه المريض للخطر.

حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع ضوابط عامة للعزل المنزلي من قبل مديرية الصحة بمطروح مع تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والعيادات والصيدليات، وزيادة التوعية عبر وسائل الإعلام والتثقيف الصحي للمواطنين بسرعة التوجه للمستشفيات في حال الشعور بالأعراض وتم وضع الضوابط اللازمة بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم الموتى ويشفي المرضى وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وجائحة كورونا.