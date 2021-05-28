شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو 2021 (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً مدعما بإنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق الفرعي بين الحكومتين المصرية، والكندية، للمساهمة بمبلغ لا يتجاوز 5 ملايين دولار كندي على مدار 5 سنوات، لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الذي يستهدف تحسين المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، بالتركيز على صناعة السجاد، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق الفرعي بين الحكومتين المصرية، والكندية، للمساهمة بمبلغ لا يتجاوز 4 ملايين و500 ألف دولار كندي على مدار 5 سنوات، من أجل تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في الوجه القبلي بمصر، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه، وكذا عملات قابلة للتداول بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، تحمل شعار الاحتفالية المبهرة، وعنوانها باللغتين العربية والانجليزية.

كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الأقصر بشأن التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية الوابورات ـ بمركز أرمنت، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة مقر للبنك عليها، بهدف توفير الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وكذلك الموافقة على طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض غرب قرية الكروان المطلة على شارع الشهيد عاطف السادات، بمدينة بورسعيد، لصالح شركة نيو بلان للتطوير العقاري لاستغلالها واستثمارها في أنشطة ترفيهية وسياحية وتجارية لمدة 20 عاماً.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للصرف بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفوري (85%) لدعم الصادرات حتى يوم 28 إبريل 2021، وذلك في ظل سعي الدولة المستمر لتحفيز المناخ الاستثماري وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بتاريخ 26/4/2021، لعدد 28 تسوية بقيمة تقدر بأكثر من 33 مليون جنيه.

وشملت القرارات أيضاً، الموافقة على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وكذلك الموافقة على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الري الحديثة، فضلاً عن الموافقة على التصريح لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام عقد مشاركة مع شركة «ايفا فارم» لتصنيع وانتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، والموقع بتاريخ 28/4/2021.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير، أنه تم عقد اجتماع مع رئيس المجلس التنفيذي لشركة «دي إم جي مورى» الألمانية؛ لمناقشة تفعيل أوجه التعاون مع الشركة، وسبل نقل الخبرات والتكنولوجيا الألمانية وتوطين الصناعات الحديثة في مصر، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووفد الشركة، وعدد من مسئولي الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن اجتماع مع وزير الموارد المائية والري، ووكيل الوزارة، ورئيس قطاع التخطيط بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن خطة العام المالي 2020/2021، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بالمشروعات التي يتم تنفيذها من قبل وزارتي الكهرباء، والبترول، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وكذلك اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها في إطار تنمية هذه المنطقة الاقتصادية لتكون جاذبة للاستثمارات واجتذاب الصناعات وتوطينها.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماع لاستكمال استعراض تصورات تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي مكتبين استشاريين، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب الوزير؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مثل المشروع القومي للبتلو، ومراكز تجميع الألبان، إلى جانب اجتماع لمتابعة موقف توصيل المرافق للأراضي الصناعية، خاصة بالمناطق ذات الأولوية، في إطار خطة الدولة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، واجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة، والاطمئنان على سير الدراسة واستعداد الجامعات والمعاهد لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، فضلاً عن اجتماع مع وزير المالية لاستعراض ومتابعة أهم المشروعات التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2021، وكذا المشروعات المستقبلية.

كما شملت الاجتماعات أيضاً، ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل تعزيز مكانة مصر ودورها إقليمياً ودولياً، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، فضلاً عن اجتماع بشأن استعراض البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تمهيداً لإعلانه، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومساعد وزير المالية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء وتطوير مناطق القاهرة التاريخية، حيث أشار إلى أنه تم توفير 2 مليار جنيه بصورة مبدئية لهذه المشروعات، مشدداً على أهمية سرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية التنفيذية، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ونائب المحافظ للمنطقة الغربية، والرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واستشاري التطوير، وكذلك اجتماع مع وزيرة البيئة لمتابعة ملفات عمل الوزارة مثل المخلفات، والمحميات، والتغيرات المناخية، وذلك بحضور رئيس جهاز إدارة المخلفات.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة الغردقة، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة استعداداً لعودة السياحة، وتمت الموافقة على توفير التمويل تباعاً لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات التي تحتاجها الغردقة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحر الأحمر، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، بجانب اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، حيث أشار إلى استمرار الحكومة في العمل على رفع كفاءة المدينة ضمن التكليف الرئاسي برفع جاهزيتها لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين إليها، والحفاظ على مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب محافظ جنوب سيناء، فضلاً عن اجتماع مع وزيرة التعاون الدولي لمتابعة أبرز محاور عمل الوزارة خلال الفترة الحالية والشراكات الدولية الجارية مع شركاء التنمية، لتعزيز الجهود التنموية الوطنية في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى اجتماع مع وفد شركة «تيسين كروب» الألمانية الصناعية، بمشاركة الرئيس التنفيذي للشركة، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، حيث وافق على السير في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة لتنفيذ المشروع، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس قسم الأسمدة والميثانول بالشركة، ورئيس قسم أعمال الهيدروجين الأخضر، ورئيس «تيسين كروب» مصر، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة وسط البلد، وميدان وجراج الأوبرا وحديقة الأزبكية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة الأنفاق، ورئيس جهاز التنسيق الحضاري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شهد مراسم توقيع عقد شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة «دي إم جي مورى» الألمانية؛ لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلي المبرمج CNC في مصر، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، كما تم استعراض تقرير بشأن ما نشرته مجلة Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـ ENR، حيث أكدت أن مصر تشهد طفرة إعمار ضخمة في القلب منها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الذي يستهدف نقل مقر الحكومة إلى مبان عصرية حديثة، في حين افتتح مع وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ القليوبية، والرئيس التنفيذي لمجموعة «العربي»، المجمع الصناعي لمجموعة «العربي» بمدينة قليوب، والمتخصص في إنتاج أجهزة الطهي، حيث أكد أن الدولة تشجع القطاع الخاص باعتباره شريكًا مهمًا في مسيرة النهضة التنموية الحالية تحت قيادة الرئيس السيسي.

كما شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري؛ بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري، وكذلك تم استعراض تقرير من وزيرة التجارة والصناعة حول موقف الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، حيث أكد أهمية مضاعفة الجهود للعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة، ولاسيما في دول القارة الأفريقية.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة مثل تنظيم الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية من 11-14 يونيو 2021 بشرم الشيخ بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة افريقية.

شعار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - صورة أرشيفية

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو 2021

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو 2021

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو 2021

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو 2021

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو 2021