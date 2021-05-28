شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحصاد الأسبوعي لمحصول القمح في محافظة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُعد محافظة الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية، من حيث مساحة الرقعة الزراعية والتي تصل إلى 880 ألف و670 فدان حيث تمثل 82% من إجمالي المساحه الكلية للمحافظة، وتحتل الشرقية المركز الأول على مستوي محافظات مصر في إنتاجية محصول القمح لسنوات عدة على التوالي.

ويعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي تحصل على الأولوية القصوي من الإهتمام والمتابعة لأنه مرتبط برغيف العيش، وتتركز زراعته في كل أنحاء المحافظة وخاصة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، ومستحوز على أكثر من 41 % من إجمالي مساحة المحافظة المزروعة بمساحة بلغت (408898) فدان هذا العام.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الحصاد الإسبوعي لسنابل القمح مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين بالمحافظة، للإطمئنان على مدى سلامة وصوله لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونه مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي الآن لصوامع الحسينية ذات سعة تخزينية تقدر 20 ألف طن، بلغت ٥٥٦١٨ طن و٣٢٥ كيلو قمح، وصوامع أبوحماد ذات سعة تخزينية 20 ألف طن، بلغت 44693 طن و450 كيلو قمح، وصوامع ههيا ذات سعة تخزينة 20 ألف طن قد بلغت ٤٤٧٧٥ طن و٨٩٠ كيلو قمح، وصوامع صان الحجر البحرية ذات سعة تخزينية 25 الف طن بلغت ٦١٨٩٨ طن و٤٩٥ كيلو قمح، وكذلك صوامع الكسارة بالصالحية الجديدة ذات سعة تخزينية 70 الف طن قد بلغت ٤٦٣٢١ طن و٢٠٠ كيلو قمح، وصوامع الزقازيق المعدنية ذات سعة تخزينية 15 ألف طن فقد بلغت كمية التوريد ١٤٧٩٧ طن و٢٥٤ كيلو قمح، وصوامع مضرب الزقازيق ذات سعة تخزينية 10 آلاف طن قد بلغت٣٤٠٨ طن و٤٠١ كيلو قمح، وصوامع المني ذات سعة تخزينية 50 ألف طن قد بلغت ٤٩٢٢١ طن و٣٥ كيلو قمح، وأيضاً صوامع العاشر من رمضان ذات سعة تخزينية 35 ألف طن قد بلغت ٣٢٧٧٤ طن و٢٠٠ كيلو قمح.

وأوضح محافظ الشرقية أن إجمالي الأقماح الموردة حتى الآن لكل من الصوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والبالغ عددها ١٥ صومعة وشونة بلغ ٣٤٩٩٥ طن و٦٩٦ كيلو من القمح المحلي، كما تم توريد القمح لصوامع وشون وبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا، والبالغ عددها ٢٠ صومعة وشونة بكمية مقدارها ٢٣٤٢٩٤ طن و٧٣١ كيلو من القمح المحلي، وكذلك استقبلت الصوامع والشون والبناكر التابعة لشركة المصرية للصوامع والتخزين، والبالغ عددها ٩ صوامع وشون ٣٠٥١٤٣ طن و٣٦ كيلو من القمح المحلي، كما تم توريد ٥٩٢٦٢ طن و٩١٠ كيلو قمح لصوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة والبالغ عددها ٢ صومعة وشونة، فيما استقبلت صوامع وشون وبناكر مطاحن جنوب القاهرة والبالغ عددها ١ صومعة وشونة، ٧١٨٠ طن و١٣٩ كيلو من القمح المحلي، وقد تم حصاد ٣٩٧٩٦٠ فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ،وارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2021، بحيث تكون بسعر 725 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 25 جنيهاً عن أسعار العام الماضي.