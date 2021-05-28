شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ 1525 مواطن بقرية الإسماعيلية بالمنيا «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، خلال يومي 26 و27 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1525 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، ابن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 274 حالة جراحة و383 حالة اطفال و235 باطنة و88 قلب و105 نساء و51 تنظيم اسرة و95 اسنان و65 حالة انف واذن و229 جلديه إلى جانب انه تم عمل 95 تحاليل مختلفة وعمل 16 حالة موجات صوتيه وعمل 15 حالة رسم قلب وعمل 5 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 111 متردد وتم خلع اسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 23حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 87 متردد، وتم استخدام 7 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.