شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة : لدينا 4 حالات مصابة بالفطريات بينها الفطر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، أنه تم استقبال 4 حالات مصابة بفطريات بينها الفطر الأسود لحالات مصابة بأمراض مزمنة، وتم حجزهم جميعا في قسم الأنف والأذن الحنجرة تحت العلاج وحالتهم مستقرة .

وقال «الشعراوي» في تصريح خاص بالمصري اليوم: «الحالات التي تم احتجازها هي لحالتين تم شفاؤهم من كورونا وحالة مصابة بورم خبيث في الثدي وتتعاطى الكيماوي وأخرى لرجل مصاب الفشل الكلوي وتلك الحالات جميعها تعاني من ضعف شديد في المناعة وهى السبب الأساسي لإصابتها بالعدوى بالفطر وليس المرض الأساسي»

وأضاف: «تعاطى الكورتيزون دون اشراف طبى أو لفترات طويلة وكذلك تعاطى الكيماوي يسبب نقص المناعة مما يجعل اجسم بيئة خصبة للإصابة بالفطر الأسود لأنه كائن انتهازي يهاجم الجسم في لحظات ضعفه ولا داعي لربطه بفيروس كورونا لأنها كمرض ليست سبب في الإصابة بالفطر الأسود ولكن ضعف المناعة الذي يصيب المريض في العناية المركزة أو بسبب تعاطى الكورتيزون هي السبب في الإصابة»

وحول الحالات التي تم احتجازها قال «الحالات تحت العلاج وسيتم التعامل مع كل حالة حسب طبيعتها فبعض الحالات تستجيب للعلاج وأخرى تحتاج للتدخل بالمنظار لتنظيف الفطر».

مشيرا إلى أن مستشفيات جامعة المنصورة تستقبل منذ سنوات طويلة مصابين بالفطر الأسود قبل ظهور كورونا نفسها ويتم علاجهم ويعودوا لحياتهم بشكل طبيعي اذا تم اكتشاف المرض مبكرا.

وتابع: «يجب على المريض زيارة مريض الأنف والأذن فورا اذا شعر بآلام شديدة في الأنف والجبهة واحتقان في الجيوب الأنفية وتورم في جانب الوجه لاكتشاف اذا كان هناك إصابة بالفطر الأسود من عدمه»، مؤكدا على أنه مرض غير معدي ولا ينتقل بالهواء ولا بالملامسة .

ووجه رسالة للمواطنين قائلا «لا داعي للذعر أو التهويل لأن الفطر الأسود مرض وله علاج وموجود منذ سنوات وله أسباب عديدة أهمها نقص المناعة وربطه بكورونا الغرض منه اثارة البلبلة والذعر».