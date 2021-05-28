شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن و600 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، عن ضبط مخزن مواد غذائية بناحية بندر الباجور لإدارته النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتم التحفظ على طن و600 كجم مواد غذائية، كما تم ضبط مخبز سياحي بناحية بندر شبين الكوم لتجميعه دقيق بلدى مدعم مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله وذلك قبل بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح وتم ضبط طن دقيق بلدي مدعم.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والالتزام بالأسعار المقررة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم تحرير(354) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال يومين، مشيرا إلى أن القضايا التي تم ضبطها تنوعت ما بين (175) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و(179) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى .

وأضاف «الجمال» بأنه قد تم تحرير محضر جنح بناحية بي العرب بالباجور ضد المدير المسؤول عن مصنع منتجات بلاستيك لإدارته النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة واستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر والتحفظ على 20 طن كسر بلاستيك و1000 رول بلاستيك منتج نهائي، بالإضافة إلى تحرير (3) محاضر بناحية السادات ضد مسئولى مخازن مواد بناء والتحفظ على 20 طن حديد تسليح و10 طن أسمنت مجهول المصدر لعدم وجود مستندات دالة على مصدرها .

من جانبه، شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتأكيد على التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام.